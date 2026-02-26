Haberler

Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde savaşın sona erdirilmesi ve Cenevre'deki müzakereler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde savaşın sona erdirilmesi konusunda devam eden çalışmaları ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü kaydetti. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da telefon görüşmesine katıldığını belirten Zelenskiy, Witkoff ile Kushner'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geleceğini hatırlattı.

Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde Cenevre'de yapılacak ikili görüşmeleri ve mart ayı başında yapılması planlanan Rusya ile Ukrayna ve ABD'nin katılacağı üçlü müzakerelerin yeni turunun hazırlıkları hakkında konuştuklarını aktardı. Zelenskiy, "Bunun, liderlik düzeyinde müzakerelere geçmek için bir fırsat sağlayacağını umuyoruz. Tüm zor ve hassas konuları çözmenin ve nihayet savaşı sona erdirmenin tek yolu bu" açıklamasını yaptı.

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın ağır bir kış mevsimi geçirdiğini vurgulayan Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde hava savunma sitemleri füzelerinin tedarik konusunu da ele aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
