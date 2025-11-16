Haberler

Zelenskiy ve Miçotakis'ten Enerji Anlaşması

Zelenskiy ve Miçotakis'ten Enerji Anlaşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina'da bir araya gelerek, kış için Ukrayna'ya doğal gaz tedarikine yönelik bir Niyet Mektubu imzaladıklarını duyurdu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın işgalinin ilk günlerinden itibaren Yunanistan, barışın mümkün olabileceği koşullara ulaşabilmemiz için Avrupa ve diğer ortaklarla çalışarak bize yardımcı oldu. Desteğiniz ve bağlılığınız bizim için değerli. Başbakan Kiryakos Miçotakis ile yaptığımız görüşmede, bu kış dönemi için Ukrayna'ya doğal gaz tedariki konusunda bir Niyet Mektubu imzalandı. Ukrayna'daki çoğu enerji santrali, gaz üretim tesislerimiz ile termik santrallerimiz füze ve insansız hava araçlarının hedefi haline geldi. Bugün Yunanistan ile yaptığımız anlaşmalar, Ukrayna'ya gaz tedarikini sağlamak adına kış için hazırladığımız büyük enerji paketinin önemli bir parçası. Teslimatlar ocak ayında başlayacak. Hızlı tedarik anlaşmasına ek olarak, uzun vadeli anlaşmalar da mevcut. Başbakan Kiryakos Miçotakis'e, ekibine, şirketlere, bu tür anlaşmaları mümkün kılmaya ve bunları hayata geçirmemize yardımcı olan herkese minnettarım. Teşekkürler Yunanistan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
A Milli Takım kadrosunda değişiklik

A Milli Takım kadrosunda değişiklik! Yıldız isim sakatlandı
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay! Aralarında dikkat çeken isimler var

İBB iddianamesinde gözlerden kaçan detay!
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.