Zelenskiy: ABD ile Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler 1 Şubat'ta devam edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam edeceğini açıkladı. Savaşın sona erdirilmesi için önemli adımlar atıldığını belirten Zelenskiy, Kiev'in zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki üçlü müzakereler 1 Şubat'ta devam edecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Rus ordusunun, ülkesine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle farklı bölgelerde enerji sorunlarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Şüphesiz, Kiev şu anda en büyük zorluklarla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Savaşın sona erdirilmesi için ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de üçlü müzakerelerin yürütüldüğünü kaydeden Zelenskiy, gelecek toplantılar için hazırlık yaptıklarını söyledi. Zelenskiy, görüşmelere katılan heyetlerin, üçlü müzakerelerin 1 Şubat'ta devam etmesi üzerinde anlaştıklarını dile getirerek, "Bu toplantıyı hızlandırabilirsek iyi olur. Ukrayna, görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gereken tüm konularda mümkün olduğunca hazırlıklı olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
