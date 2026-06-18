Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ve Macron'la Görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Görüşmede G7 Zirvesi ve barış süreci ele alındı.
UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştüğünü bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü kaydetti. Fransa'nın Evian kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmelerle ilgili konuştuklarını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'yı, iş birliğimizi ve diplomatik perspektiflerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Barış lazım. Biz barışı yakınlaştırmak için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.