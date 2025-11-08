Zelenskiy, Tomahawk Füzeleri İçin Görüşmelere Devam Etti

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Tomahawk füzelerinin ülkesine tedariki için ABD ve diğer müttefik ülkelerle görüşmelere devam ettiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Savunma Bakanı Denis Şmigal, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile diğer üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda konuştu. Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine yönelik saldırılarının devam ettiğini ve son üç gün içinde Rus kuvvetlerinin kentteki Ukrayna savunmasına 220 saldırı gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Askerlerimizin tespitlerine göre şu anda şehir içinde 314 Rus askeri bulunuyor" dedi.

Pokrovsk hattında Rus ordusunun ağır kayıplar vermesine rağmen saldırılarını devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Düşmanın birincil amacı, Pokrovsk'u en kısa sürede ele geçirmek. Bu hedef hiç değişmedi" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin ise Harkiv bölgesindeki Kupyansk kenti ve çevresinde 1100-1200 metre ilerleme sağladığını ifade etti.

Ukrayna'nın uzun menzilli saldırı kabiliyetini güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Zelenskiy, Tomahawk füzelerinin ülkesine sağlanması konusunda ABD ve diğer müttefik ülkeleriyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda doğrudan üreticilerle de görüştüklerini aktaran Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda olumlu bir karar alması halinde üretici firmaların söz konusu füzeleri Ukrayna'ya memnuniyetle teslim edeceğini dile getirdi.