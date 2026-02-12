Zelenskiy: Rusya da istekli olursa savaş yaza kadar sona erebilir

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Eğer sadece Ukrayna tarafı değil, Rusya da istekli olursa, yaz aylarına kadar savaşı sona erdirebiliriz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke basınına savaşın gidişatına ve barış ihtimalleri üzerine açıklamalarda bulundu. Savaşın sona erdirilmesi için sadece Kiev yönetiminin çabasının yeterli olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, karşı tarafın tutumunun belirleyici olacağını bildirdi. Zelenskiy, "Eğer sadece Ukrayna tarafı değil, Rusya da istekli olursa, yaz aylarına kadar savaşı sona erdirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gelecekte Rus saldırganlığının imkansız olacağına dair güvenlik garantileri istediklerini kaydeden Zelenskiy, "Gelecekte Rus saldırganlığının imkansız olduğunu ya da eğer gerçekleşirse yalnız kalmayacağımızı ve güçlü bir savunmaya sahip olacağımızı sadece 'inanmak' değil, 'bilmek' istiyoruz. İşte güvenlik garantileri bunlardır" değerlendirmesini yaptı.

Washington'ın taraflara savaşı haziran ayına kadar bitirmeleri yönünde bir hedef koyduğunu belirten Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın her iki taraf üzerinde de baskı kurmayı planladığını aktardı. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bir tür uzlaşmaya zorlanabileceğine inandığını dile getirdi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın 2027 yılına kadar Avrupa Birliği üyeliği için teknik olarak hazır hale gelmeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.