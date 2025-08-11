Zelenskiy: Rusya Yeni Saldırılar için Hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın yeni saldırılar için hazırlık yaptığını ve barış süreci ile ilgili taleplerini dile getirdi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik yeni saldırılar için hazırlandığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, gün boyunca farklı ülkelerin liderleriyle savaşın sona ermesi için gerçekleştirdiği telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi verdi. Konuştuğu liderlerle savaşın adil şekilde sona ermesi için gereken adımların atılmasını değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, "Birincisi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. İkincisi, Ukrayna'ya yönelik savaş meselesi sadece Ukrayna'nın katılımıyla çözülmelidir. Üçüncüsü, Rusya bu savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmalı. Şimdiye kadar Rusya'dan herhangi bir adım atılmadı" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için hazırlık yapmadığını öne süren Zelenskiy, "Kesinlikle ateşkese ve savaşı durdurmaya hazırlanmıyor. Putin, Amerika ile görüşmeyi kişisel zaferi olarak ilan etmeye ve eskisi gibi davranmaya, Ukrayna'ya baskı yapmaya devam etmeye kararlı. Birliklerini ve güçlerini yeni saldırı operasyonları başlatacak şekilde hareket ettiriyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
