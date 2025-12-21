Haberler

Zelenskiy: Rusya'dan savaşı sona erdirmeye dair işaret görmedim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini belirtti ve ABD'deki brifingde Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediği yönünde herhangi bir işaret görmediğini ifade etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın henüz savaşı bitirmek istemediğini belirterek, "Rusya'dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, ABD'deki son toplantıya dair kendisine brifing verdiğini aktaran Zelenskiy, "Umerov, ABD'nin ulusal güvenlik danışmanlarının katılımıyla ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yer aldığı üçlü bir toplantının yapılmasını önerdiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın henüz savaşı sonlandırma niyetinde olmadığını öne süren Zelenskiy, "Rusya'dan savaşı sona erdirme isteği ve hazırlığına dair henüz herhangi bir işaret görmedim ama ABD'deki mevkidaşlarımız, Rusya'nın savaşın sona ermesini istediğini söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
