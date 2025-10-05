Zelenskiy: Rusya'nın Saldırılarında 5 Ölü, 10 Yaralı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine yönelik 500'e yakın insansız hava aracı ve 50'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların, gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa ve Kirovohrad bölgelerinin hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, "Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı. Saldırılar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, insanların hayatını korumak için öncelikle havada ateşkesin sağlanması gerektiğini kaydederek, "Gerçek diplomasiye giden yolu açabilecek olan da tam olarak bu. Amerika ve Avrupa, Putin'i durdurmak için harekete geçmeli" açıklamasında bulundu.