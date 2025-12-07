Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'ya 1600 İHA ve 1200 hava bombası ile saldırdı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içinde ülkesine 1600'ün üzerinde insansız hava aracı, yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya dün gece 5 füze ve 240'tan fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini kaydetti. Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1600'den fazla İHA, yaklaşık 1200 güdümlü hava bombası ve 70'e yakın füze ile saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, bu tür saldırıları önlemek için müttefikler ile birlikte çalışmaya devam ettiklerini aktardı.