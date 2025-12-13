Haberler

Zelenskiy: Rusya, 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında 30 füze ve 450'den fazla İHA kullandığını açıkladı. Saldırılar, özellikle enerji altyapısını hedef aldı ve birçok bölgedeki aileler elektriksiz kaldı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinin çeşitli bölgelerine gece yarısı boyunca 30 füze ve 450'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde ülkenin güneyi ile Odessa'da özellikle enerji altyapısını hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Odessa'da 2 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, "Ülke genelinde bir düzineden fazla tesis hasar gördü. Kirovograd, Mikolayiv, Odessa, Sumi, Harkiv, Herson ve Çernigiv bölgelerinde, gece yarısı düzenlenen saldırıların ardından binlerce aile şu anda elektriksiz durumda. Saldırılar Dnipro ve Çerkasi bölgelerini de vurdu. Düşman toplamda 450'den fazla saldırı insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli türlerde 30 füze kullandı. Rusya'nın gece yarısı saldırısından etkilenen bölgelerimizde elektrik ve su tedarikini yeniden sağlamak için gerekli tüm hizmetler şu anda çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Herkesin Rusya'nın yaptıklarını görmesinin önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Halkımıza karşı terör eylemlerinde attıkları her adım ve tüm saldırıları, açıkça bu savaşı sona erdirmekle ilgili değildir. Hala devletimizi yok etmek ve halkımıza azami acı çektirmek istiyorlar. Bu nedenle, hayatları korumaya ve bu savaşı sona erdirmeye yardımcı olacak her konuda desteğe ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
