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Zelenskiy, Witkoff ve Kushner ile görüştü! Rusya ile şimdiye kadarki en büyük esir takası yapılacak

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Zelenskiy, Witkoff ve Kushner ile görüştü! Rusya ile şimdiye kadarki en büyük esir takası yapılacak
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan Zelenskiy, Rusya ile şimdiye kadarki en büyük esir takasının yapılacağını açıkladı ve bir sonraki görüşmede Avrupa'nın da masada olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yla şimdiye kadarki en büyük esir takasının yapılacağını bildirdi.

DUBLİN'DE WITKOFF VE KUSHNER İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Zelenskiy, görüşmelerin savaşı bitireceklerine dair bir umut olduğunu söyledi.

SIRADAKİ GÖRÜŞMEDE AVRUPA DA MASADA

Bir sonraki görüşmede Avrupa'nın da müzakere masasında olacağını kaydeden Zelenskiy, "Rusya ile esir takası yapılacak ve bu şimdiye kadarki en büyük esir takası olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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