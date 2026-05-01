Zelenskiy: Rusya gece boyunca 140'ı 'Şahed' tipi olmak üzere 210 İHA ile saldırdı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca 140'ı 'Şahed' tipi olmak üzere 210 İHA ile sivil ve enerji altyapılarına saldırdığını belirterek, "Rusya gönüllü olarak diplomasiye geçmek istemiyorsa, buna zorlanmalıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörüne, altyapısına ve sivil tesislerine yönelik saldırılarına devam ettiğini bildirdi. Gece boyunca yaklaşık 140'ı 'Şahed' tipi olmak üzere toplam 210 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, sivil yerleşim yerlerinin ve altyapının aldığı hasarı paylaştı.

Rusya'nın Odesa'da apartmanları hedef aldığını belirten Zelenskiy, iki binada yangın çıktığını ve şu ana kadar 5 kişinin yaralandığını kaydetti. Diğer bölgelerdeki saldırılara da değinen Zelenskiy, "Kriviy Rih'te bir İHA saldırısı sonucu 1 kişi yaralandı. Harkiv bölgesinde trafo merkezleri de dahil olmak üzere demir yolu altyapısı hedef alındı. Hasar meydana geldi ve vagonlar alev aldı. Binlerce aile bombardıman nedeniyle elektriksiz kaldı. Sumi ve Zaporijya bölgelerine de saldırılar düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu tür saldırıların Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğine işaret ettiğini vurgulayan Zelenskiy, Avrupa'nın güvenliği için Rusya'nın zayıflatılmasının şart olduğunu belirtti. Ortaklarla senkronize bir yaptırım politikasının sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Uzun vadeli yaptırımlarımız Rusları gerçeğe döndürüyor. Bu tamamen haklı bir adımdır ve en önemlisi Rusya'nın bu savaşı uzatma kabiliyetini sınırlamaktadır. Rusya gönüllü olarak diplomasiye geçmek istemiyorsa, buna zorlanmalıdır. Bunu başarmamıza yardım eden herkese minnettarım" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
