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Zelenskiy: Rusya'da iki petrol rafinerisine saldırı düzenlendi

Zelenskiy: Rusya'da iki petrol rafinerisine saldırı düzenlendi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslavl bölgelerinde iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslavl bölgelerinde iki petrol rafinerisine yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde cephe hattına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki 'Slavyansk' petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti. Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde, Ukrayna'dan yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki bir petrol rafinerisinin de hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın bu savaşı yürütme kabiliyetini zayıflatan operasyonlarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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