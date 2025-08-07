Zelenskiy: Rusya Ateşkes İçin Daha İstekli Görünüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes taleplerinin artış gösterdiğini ancak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un dün Moskova'da düzenlediği toplantı hakkında Trump ile konuştuğunu belirten Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi gerektiğini bildirdi. Zelenskiy, "Rusya artık ateşkes için daha istekli görünüyor. Ama asıl önemli olan, ayrıntılarda bizi kandırmamalarıdır, ne bizi ne de ABD'yi" ifadelerini kullandı.

