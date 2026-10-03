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Zelenskiy, Putin'in ABD ara seçimleri öncesi saldırıları yoğunlaştıracağını söyledi

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Zelenskiy, Putin'in ABD ara seçimleri öncesi saldırıları yoğunlaştıracağını söyledi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Kongre ara seçimleri öncesinde saldırıları yoğunlaştıracağını söyledi. Zelenskiy, Rus güçlerinin her gün yüzlerce İHA fırlattığını ve Putin'in Ukrayna'yı kaosa sürüklemek istediğini ifade etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Kongre ara seçimleri öncesinde saldırıları şiddetlendirecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya basınına yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimleri yaklaşırken Moskova'nın tansiyonu bilinçli şekilde yükselteceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı yaptırımlarından çekinmediğini kanıtlamak ve Ukrayna'yı kaosa sürüklemek için saldırılarını yoğunlaştıracağını belirten Zelenskiy, "Putin, güçlü olduğunu, Avrupalılardan korkmadığını ve elbette tüm ABD'ye mesaj vermek için seçim tarihine yaklaştıkça saldırıları yoğunlaştıracak" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ABD'li müzakerecileri yaklaşan seçim sürecinde özellikle sivilleri hedef alan saldırıların yoğunlaşacağı konusunda uyardığını kaydederek, Rusya'nın temel amacının Ukrayna'yı 'kaosa sürüklemek' olduğunu aktardı. Rus güçlerinin ülkesine her gün yüzlerce insansız hava aracı (İHA) fırlatarak günün her saati aralıksız saldırı düzenlediğini vurgulayan Zelenskiy, "Ukraynalıların, bilhassa başkentlilerin Kiev'i terk etmesini istiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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