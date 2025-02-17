Zelenskiy'nin neden reddettiği anlaşıldı! Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istemiş

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmek için arabuluculuk görevini üstlenen ABD Başkanı Donald Trump, ilginç bir teklifte bulundu. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini istedi. Zelenskiy ise anlaşma taslağını imzalamayı reddetti.

TRUMP, UKRAYNA'DAN SADECE MADENLERİ İSTEMİYOR

Konunun nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, İngiliz medyasında dikkat çeken bir haber yayımlandı. The Telegraph'ta yer alan habere göre, Trump Ukrayna'dan sadece madenleri değil her şeyin yarısını istedi. Limanlar, alt yapı, petrol, doğal gaz kaynaklarının bunlar arasında yer aldı.

TOPLAM DEĞER 500 MİLYAR DOLAR

Zelenskiy'nin Trump'ın teklifini kabul etmesi halinde ABD'nin gelirinin 500 milyar dolar olacağı ifade edildi. İhtilaf halinde ise New York mahkemelerinin yetkili olduğu kaydedildi.

BEYAZ SARAY: ÖNERİYİ REDETMEK "DAR GÖRÜŞLÜLÜK"

Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" olarak nitelendirmişti.