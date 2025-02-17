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Zelenskiy'nin neden reddettiği anlaşıldı! Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istemiş

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkenin nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi reddetmenin yankıları sürerken İngiliz medyası ilginç bir haber kaleme aldı. Habere göre, Trump sadece maden değil, limanlar, alt yapı, petrol, doğal gaz gibi alanlarda yüzde 50 pay istedi. Trump bu fikrini kabul ettirirse kazanç 500 milyar doları bulacak.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı bitirmek için arabuluculuk görevini üstlenen ABD Başkanı Donald Trump, ilginç bir teklifte bulundu. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini istedi. Zelenskiy ise anlaşma taslağını imzalamayı reddetti.

TRUMP, UKRAYNA'DAN SADECE MADENLERİ İSTEMİYOR

Konunun nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, İngiliz medyasında dikkat çeken bir haber yayımlandı. The Telegraph'ta yer alan habere göre, Trump Ukrayna'dan sadece madenleri değil her şeyin yarısını istedi. Limanlar, alt yapı, petrol, doğal gaz kaynaklarının bunlar arasında yer aldı.

TOPLAM DEĞER 500 MİLYAR DOLAR

Zelenskiy'nin Trump'ın teklifini kabul etmesi halinde ABD'nin gelirinin 500 milyar dolar olacağı ifade edildi. İhtilaf halinde ise New York mahkemelerinin yetkili olduğu kaydedildi.

BEYAZ SARAY: ÖNERİYİ REDETMEK "DAR GÖRÜŞLÜLÜK"

Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesini "dar görüşlülük" olarak nitelendirmişti.

Zelenskiy'nin neden reddettiği anlaşıldı! Trump resmen tüm Ukrayna'nın sahibi olmak istemiş
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıGenco:

Ne oldum delisi. Allah c.c, Filistin’i ve Filistinli kardeşlerimizi şerrinden korusun, muhafaza eylesin…

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Eee hayrına mı geldi milyarlarca dolarlık askeri yardımlar Trump hakkı olanı istiyor. Zelenski'nin elinde kabul etmekten başka hiçbir seçenek yok. Redderse Diktatör Putin ülkesinin tamamına çökecek.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Trump baba . Saygılar . Duacılar gelmeden …

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Ateşkesler uzun sürmeyecek 7 8 ay içinde 10 milyonlarca insanın öleceği 3. Dünya savaşı başlayacak

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Haber YorumlarıA B:

Rusya nın güdümünde durmak herşeyden evla bence Karadeniz e abd nin adımını atmaması gerekir girdiği yere şer ve fitne getirecek iki iki daha dört

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Ukrayna sevr anlaşması imzalayacak , Ukrayna da Atatürk bekleniyor şuan da

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

iyice zıvanadan çıktı bunlar

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Ukraine Daha Dune Kadar Zaten Rusya Topragiydi..Kadinlari Zaten Turkiye den Sponsor Bularak Yasiyorlardi..Simdi Butun Dunya GoZ lerini Kaldirip Simarttilar, Bugun Duzgun Ulkelerde Refah Icinde Belese Yasiyorlar..Ulkede Kalan Erkekler de Zaten Sarhos..Ulkesine Gene Iyi Fiat Vermisler..Ama Putin Amca Razi Olacak mi Bakalim..

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

rusyaya istediğini verse daha karlı olur

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Haber YorumlarıAlkurt:

Turp ve oyunları..Tanrı ülkemizi korusun.

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