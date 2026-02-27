Zelenskiy: Üçlü müzakerelerin yeni turu büyük olasılıkla Abu Dabi'de olacak

Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek üçlü müzakerelerin büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacağını açıkladı. Müzakerelerin mart ayının başında düzenlenmesi bekleniyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin yeni turunun büyük olasılıkla Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşına ve diplomatik temaslara dair güncel gelişmeleri değerlendirdi. Savaşın bitirilmesi için yürütülen çabaların sürdüğünü belirten Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmelere değindi. Gün içerisinde görüşmelere katılan Ukraynalı yetkililerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile de birkaç kez telefonda görüştüğünü aktaran Zelenskiy, üçlü temaslar için hazırlıkların yoğunlaştığını kaydetti.

Müzakerelerin yeni adresi hakkında bilgi veren Zelenskiy, bir sonraki toplantının büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenleneceğini ve buluşmanın mart ayının başında yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Savaşın tamamen sona ermesi için en üst düzeyde bir temasın şart olduğunu savunan Zelenskiy, masadaki birçok sorunun çözümünü sağlayabilecek liderler düzeyinde bir toplantının altyapısının hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
