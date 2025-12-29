Haberler

Zelenskiy: Barış planında 15 yıl süreli güvenlik garantileri var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış planında sunulan 15 yıllık güvenlik garantilerini yetersiz bulduğunu belirterek, bu sürenin 50 yıla uzatılmasını talep etti. Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde planın yüzde 90'ının tamamlandığını ve sadece iki konuda uzlaşma sağlanamadığını ifade etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirmek adına hazırlanan barış planının mevcut haliyle Kiev'e 15 yıllık güvenlik garantileri sunduğunu, buna karşılık kendi isteklerinin bu süreyi 50 yıla yaymak olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından, sanal medya aracılığıyla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Savaşın bitirilmesini hedefleyen 20 maddelik barış planı üzerindeki çalışmanın devam ettiğini söyleyen Zelenskiy, Trump ile bu planı masaya yatırdıklarını belirtti.

Washington yönetimiyle maddelerin büyük çoğunluğunda uzlaşı sağlandığını dile getiren Zelenskiy, pürüz çıkan noktaların Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin idaresi olduğunu vurguladı. Zelenskiy, "Taslaktaki 20 başlıktan sadece bu ikisi, yani toprak konusu ve santralin işleyişi çözüm bekliyor. Planın yüzde 90 oranında tamamlandığını söylememin sebebi, henüz mutabakata varılamayan bu iki maddedir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ilişkin detayları da paylaşan Zelenskiy, mevcut planda garantilerin süresiz olmadığını, 15 yıllık bir geçerlilik süresi ve sonrasında uzatma opsiyonu öngörüldüğünü aktardı. Bu sürenin uzatılması talebini Trump'a ilettiğini kaydeden Zelenskiy, "Kendisine, savaş durumunun neredeyse 15 yıldır sürdüğünü, bu sebeple daha uzun vadeli garantiler istediğimizi ifade ettim. 30, 40 hatta 50 yıllık bir süreci kapsayacak bir adımın kendisi adına tarihi bir karar olacağını belirttim. Başkan Trump da bu teklifi düşüneceğini beyan etti" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
