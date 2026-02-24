Zelenskiy: Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik

UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bugün Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yıl dönümü. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sanal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Rusya'nın, savaşın başladığı 4 yıl önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i üç günde ele geçiremediğini belirterek, ülkesinin bu süreçte uzun bir yoldan geçtiğini bildirdi. Savaşta milyonlarca Ukraynalının direniş gösterdiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yıl dönümü. Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'yı koruyarak barışın ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını da kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı