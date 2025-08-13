Zelenskiy: Ateşkes Sağlanması Öncelikli Konu

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta yapılacak görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Ateşkes sağlanması öncelikli konu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için farklı ülkelerin liderleri ile son günlerde yoğun telefon görüşmeleri yaptığını belirterek, " Ukrayna'da barışın sağlanması için çalışıyoruz, ateşkes sağlanması öncelikli konu" ifadelerini kullandı.

Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupalı liderlerin katılımıyla Ukrayna konulu çevrim içi toplantı yapıldığını aktaran Zelenskiy, söz konusu toplantıda cephedeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Rusya'nın savaşı sona erdirmeye yönelik bir hazırlık yapmadığını savunan Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini ve bunu görüşme sırasında ifade ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, çevrim içi toplantıda, Alaska'da yapılacak Trump-Putin görüşmesini ele aldıklarını kaydederek, "Görüşmenin ana konusunun ateşkes, acil bir ateşkes olmasını umuyoruz" diye konuştu.

Ukrayna ile ilgili meselenin Kiev temsilcilerinin katılımıyla yapılan görüşmelerde konuşulması gerektiğini dile getiren Zelenskiy, Alaska zirvesinden sonra yapılan toplantılarda Ukrayna'nın da yer alacağını söyledi.