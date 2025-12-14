Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Almanya'ya ulaştı

Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'ya ulaştığını ve ABD müzakere heyeti ile toplantı gerçekleştireceğini açıkladı. Görüşmelerin, Ukrayna'nın güvenliğinin garanti altına alınmasına odaklanacağı belirtiliyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'ya ulaştığını belirterek, ABD müzakere heyetiyle görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda Almanya'dayım. Bugünün gündeminde Amerikan müzakere heyetiyle yapılacak toplantı yer alıyor. Budapeşte Memorandumu tecrübesinin ve Rusya'nın işgalinin bir daha asla tekrarlanmaması için Ukrayna'nın güvenliğinin nasıl güvenilir bir şekilde garanti altına alınacağına odaklanıyoruz. Görüşmelerin yapıcı geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
