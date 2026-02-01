Haberler

Zelenskiy: Yeni üçlü görüşmeler 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de olacak

Zelenskiy: Yeni üçlü görüşmeler 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de olacak
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak olan yeni müzakerelerin tarihini açıkladı. Görüşmelerin 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de gerçekleştirileceği bildirildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasındaki yeni görüşmelerin, 4-5 Şubat'ta Abu Dabi'de olacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakere ekibinin kendisine bir rapor sunduğunu belirtti. Zelenskiy, ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak bir sonraki görüşmenin tarihinin belirlendiğini kaydederek, "4 ve 5 Şubat, Abu Dabi. Ukrayna esaslı bir görüşmeye hazır. Sonucun bizi savaşa gerçek ve onurlu bir son vermeye daha da yaklaştırmasını sağlamakla ilgileniyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

