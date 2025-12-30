Zelenskiy: ABD Askerlerinin Ukrayna'da Konuşlandırılması Güçlü Bir Güvenlik Garantisi Olur

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, ABD askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin iddialara dair açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, bu konuda nihai teyidin yalnızca ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılabileceğini belirterek, Ukrayna'nın böyle bir adımı arzu ettiğini ifade etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, gündemdeki ABD askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasına konusunda açıklamalarda bulundu. Gazetecilerle yaptığı görüşmede Zelenskiy, Polonya Başbakanı Donald Tusk'un, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik garantileri çerçevesinde Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Söz konusu bilgiyi doğrulayamayacağını vurgulayan Zelenskiy, "Bunlar ABD askerleri ve bu tür kararlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınır. Bu nedenle yalnızca ABD Başkanı bunu teyit edebilir." dedi.

Zelenskiy, konunun hem ABD Başkanı Donald Trump ile hem de "istekliler koalisyonu" olarak adlandırılan ülkelerin temsilcileriyle ele alındığını aktararak, Ukrayna'nın ABD askerlerinin konuşlandırılmasını güçlü ve caydırıcı bir güvenlik garantisi olarak gördüğünü söyledi. "Bu, güvenlik garantileri açısından çok sağlam bir pozisyon olur." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada, barışın sağlanmasının ardından ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeye ve bu birlikleri Ukrayna-Rusya sınırı ya da temas hattı boyunca konuşlandırmaya hazır olduğu yönünde ifadeler kullanmıştı.

Öte yandan Zelenskiy, 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik güçlü güvenlik garantilerini teyit ettiğini ve bu garantilerin ABD Kongresi'nin onayına sunulacağını bildirmişti.