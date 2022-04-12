Zelenski, 'Putin'in Ukrayna'daki gözünü' yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama gecikmedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.

"DETAYLARI SONRA PAYLAŞACAĞIZ"

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.

KREMLİN: DOĞRULUĞUNDAN EMİN DEĞİLİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Zelenski'nin paylaştığı fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını söyledi.

EV HAPSİNDEN KAÇMIŞTI

Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un ev hapsinden kaçtığı duyurulmuştu.

ZELENSKİ'YE İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Medvedçuk'un lideri olduğu Yaşam İçin Muhalefet Platformu, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu başlatmasından bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye istifa çağrısında bulunmuştu.

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