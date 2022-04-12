Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama gecikmedi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve "Putin'in Ukrayna'daki gözü" olarak tanımlanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un yakalandığı paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını ifade etti. Medvedçuk kısa süre önce casusluktan tutuklanmış ve ev hapsinden kaçmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.
Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Zelenski'nin paylaştığı fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını söyledi.
Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un ev hapsinden kaçtığı duyurulmuştu.
Medvedçuk'un lideri olduğu Yaşam İçin Muhalefet Platformu, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu başlatmasından bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye istifa çağrısında bulunmuştu.