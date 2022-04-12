Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama gecikmedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama gecikmedi

Haberler.com - Dünya
 - Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve "Putin'in Ukrayna'daki gözü" olarak tanımlanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un yakalandığı paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını ifade etti. Medvedçuk kısa süre önce casusluktan tutuklanmış ve ev hapsinden kaçmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram'dan yaptığı paylaşımda, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un kelepçe takılmış bir fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) özel bir operasyon gerçekleştirdiğini belirten Zelenski, "Tebrikler! Detayları sonra paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Zelenski'nin paylaştığı fotoğrafı gördüğünü ancak gerçek olup olmadığından emin olmadığını söyledi.

Zelenski, 'Putin'in Ukrayna'daki gözünü' yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama gecikmedi

Rusya lideri Putin'le yakın ilişkileriyle bilinen ve geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan Ukraynalı muhalefet lideri Medvedçuk'un ev hapsinden kaçtığı duyurulmuştu.

Medvedçuk'un lideri olduğu Yaşam İçin Muhalefet Platformu, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu başlatmasından bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye istifa çağrısında bulunmuştu.

Zelenski, 'Putin'in Ukrayna'daki gözünü' yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama gecikmedi

Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Savaş, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title