Zelenski: Masada önce Rusya-Ukrayna olmalı sonra ABD

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'den ayrılmadan önce CNN Türk'e konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinden ötürü teşekkür edip görüşmelerinin önemine dikkat çeken Zelenski, Suudi Arabistan'daki ABD- Rusya görüşmelerine de tepki göstererek "Masada önce Rusya- Ukrayna olmalı sonra ABD, bizsiz müzakere olmaz. Savaşı bitirmek için her şeyi yaparız, bize somut güvenlik garantisi verilmeli" dedi.

"BU MÜZAKERE MASASININ NERESİNDEYİZ?"

ABD'nin Rusya ile ilişki kurmasının ABD'nin kendi kararı olduğunu dile getiren Zelenski, "Onların (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i politik izolasyondan çıkardıklarını gözlemliyoruz ama bu onların kararı, görüşüyorlar" dedi. Zelenski, Ukrayna'nın savaşın bitmesi için yapılan müzakerelerde yer almamasını eleştirerek, "Savaşın bitmesine ilişkin planlarımız bunlar dendiğinde, bu bizde sorular yaratıyor. Biz neredeyiz? Bu müzakere masasının neresindeyiz? Bu savaş Ukrayna'nın içinde gerçekleşiyor. Putin, Ukraynalıları öldürüyor, ABD'lileri değil. Avrupalılar da değil, Ukraynalılar ölüyor" diye konuştu.

"BİZ OLMADAN BİZİM HAKKIMIZDA GÖRÜŞMENİZİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Ukrayna olmadan müzakere yapılamayacağının altını çizen Zelenski, "Siz istediğinizle görüşebilirsiniz ancak biz olmaksızın bizim hakkımızda görüşürseniz bunu kabul etmeyeceğiz diye net bir şekilde ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

"TRUMP'IN YANIMIZDA OLMASINI İSTERİM"

Zelenski, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu düşündüğünü paylaşarak, "Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın da daha çok yanımızda olmasını isterim. ABD'den hem Cumhuriyetçiler hem Demokratların birçoğu iki partili sistemde bizi destekliyorlar. Elbette bu desteği kaybetmek istemiyorum." dedi.

"BEN CUMHURBAŞKANI OLARAK ANAYASAYI İHLAL ETMEK İSTEMİYORUM"

Trump'ın savaşı bitireceğine ilişkin vaadinin gerçekleşmesini istediklerini dile getiren Zelenski, süreci gözlemleyeceklerini söyledi. Zelenski, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin kurtarılması ve doğal kaynak yataklarının korunması durumunda yatırımlara açık olacaklarını vurgulayarak, "Biz herhangi bir kıta için ham madde merkezi olmak istemiyoruz. Burada dost, partner olmak bir etken olmayacak. Bizim anayasamızda yazıyor. Ben Cumhurbaşkanı olarak anayasayı ihlal etmek istemiyorum. Ben topraklarımı, çıkarlarımızı koruyacağım." ifadelerini kullandı.