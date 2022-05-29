Zelenski: Donbas ve Harkiv'de durum çok karışık - Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, özellikle Donbas ve Harkiv'de durumun çok karmaşık ve kilit mücadele alanlarının Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Popasna olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın 94'üncü gününde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, özellikle Donbas ve Harkiv'de durumun çok karmaşık ve kilit mücadele alanlarının Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Popasna ve Rus taarruzunun yoğunlaştığı diğer şehirler olduğunu belirterek, "Ama savunmamız devam ediyor. İşgalcilerin saldırısına direnen herkese minnettarım. Öncelikle silah tedariki olmak üzere savunmamızı güçlendirmek için her gün çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 YARALI

Zelenski, Rusya'nın Mykolaiv'i bombalaması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 7 kişinin de yaralandığını ve bombaların anaokuluna 20 metre uzaklıktaki yerleşim alanına isabet ettiğini açıkladı. Rusya'nın, Ukraynalıların Herson bölgesinin geçici olarak işgal edilmiş bölgelerinden ayrılmasını sınırlamaya çalıştığına dair giderek daha fazla bilgi olduğunu belirten Zelenki, "İnsani yardım koridorları sağlamıyorlar. ve insanların bireysel gidişini kapattılar" dedi.

"AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISINA HAZIRLANIYORUM"

Öte yandan 30-31 Mayıs'ta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısına hazırlandığını söyleyen Zelenski, "Toplantıya katılanlara hitap edeceğim. Özellikle, aslında Rus devletinin Avrupa ile ilgili tek eylem biçimi haline gelen terör hakkında konuşacağım. Ukrayna topraklarındaki terör, sadece ülkemizde değil, Avrupa enerji piyasasındaki terör, küresel ölçekte gıda pazarındaki terör. ve sırada hangi terör olacak?" dedi.

Ayrıca ulusa sesleniş konuşmasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenski, Ukrayna'ya yönelik savunma desteğinin güçlendirilmesi, güvenlik garantileri konusundaki çalışmaların yoğunlaştırılması, Ukrayna'ya yakıt sağlanması ve gıda krizini önlemek ve limanların engelini kaldırmak için neler yapılabileceği hakkında konuştuklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya