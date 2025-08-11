Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, görüntülü mesajla, savaşın sona ermesi için gün boyunca farklı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı.

"SAVAŞ MESELESİ SADECE UKRAYNA'NIN KATILIMIYLA ÇÖZÜLMELİDİR"

Konuştuğu tüm liderlerle savaşın adil şekilde sona ermesi için gereken adımların atılmasını ele aldığını aktaran Zelenski, şunları kaydetti: "Birincisi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. İkincisi, Ukrayna'ya yönelik savaş meselesi sadece Ukrayna'nın katılımıyla çözülmelidir. Üçüncüsü, Rusya bu savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmalı. Şimdiye kadar Rusya'dan herhangi bir adım atılmadı."

"PUTİN, AMERİKA İLE GÖRÜŞMEYİ KİŞİSEL ZAFERİ OLARAK İLAN ETMEYE KARARLI"

Zelenski ayrıca, Ukrayna istihbarat birimleri ve ordu yetkililerinden, Rusya'nın cephede sürdürdükleri hazırlıklar hakkında bilgi aldığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için hazırlık yapmadığını öne süren Zelenskiy, "Kesinlikle ateşkese ve savaşı durdurmaya hazırlanmıyor. Putin, Amerika ile görüşmeyi kişisel zaferi olarak ilan etmeye ve eskisi gibi davranmaya, Ukrayna'ya baskı yapmaya devam etmeye kararlı." diye konuştu.

"RUSLAR ATEŞKES YERİNE YENİ SALDIRILARA HAZIRLANIYOR"

Rusların savaşı sona erdirmeye yönelik henüz bir işaret vermediğini belirten Zelenski, "Aksine, birliklerini ve güçlerini yeni saldırı operasyonları başlatacak şekilde hareket ettiriyorlar." dedi.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ 15 AĞUSTOS'TA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı. Görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirten Trump, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir" demişti.