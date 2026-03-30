Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama

Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın Fransız oyuncusu Earvin Ngapeth, maç öncesi sigara içerken görüntülenmişti. Bu durum taraftarların tepkisini çekerken, yönetimi harekete geçirdi. Fenerbahçe Kulübü, bu olayın ardından oyuncu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncusu Earvin Ngapeth, geride bıraktığımız günlerde bir maç öncesi ortaya çıkan görüntüsüyle gündem olmuştu.

MAÇ ÖNCESİ SİGARA İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Fransız oyuncu, takımının Gebze Belediyespor ile oynadığı mücadele öncesinde tüm takım arkadaşları salonda ısınırken dışarıda sigara içerken görüntülendi. Ortaya çıkan bu görüntüler taraftarların büyük tepkisini çekerken, sarı-lacivertli yönetim de oyuncuyla ilgili harekete geçti.

NGAPETH İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda Fransız oyuncu Earvin Ngapeth ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aralık 2024'te kadroya dahil edilen 35 yaşındaki voleybolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Cemre Yıldız
