Zelenski, Trump'a 1 dakika içinde 8 kez teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmede sahneye ilginç detaylar yansıdı. Daha önce Zelenski'ye karşı, "Ukrayna'ya milyarlarca yardım gönderdik, bir kere teşekkür etmedin" çıkışında bulunan Trump, bu kez farklı bir tabloyla karşılaştı. Zelenski'nin 1 dakikada içinde 8 kez, toplamda ise 11 kez Trump'a teşekkür ettiği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da gerçekleştirilen zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı ve olası barış süreci ele alındı.

TRUMP, BU KEZ FARKLI BİR TABLOYLA KARŞILAŞTI

Zirve öncesinde Trump ile Zelenski arasında Oval Ofis'te yapılan ikili görüşmede ise sahneye ilginç detaylar yansıdı. İki liderin mart ayında deyim yerindeyse birbirine girdiği görüşmede Zelenski'ye karşı, "Ukrayna'ya milyarlarca yardım gönderdik, bir kere teşekkür etmedin" çıkışında bulunan Trump, bu kez farklı bir tabloyla karşılaştı.

1 DAKİKA İÇİNDE 8 DEFA TEŞEKKÜR ETTİ

Zelenski'nin görüşme boyunca Trump'a tam 11 kez teşekkür ettiği hesaplandı. Görüşme başlar başlamaz minnettarlığını göstermeye çalışan Zelenski, sadece 1 dakika içinde 8 defa teşekkür etti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
