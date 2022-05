Zelenski'den Putin'in Zafer Bayramı çıkışına yanıt: Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok, er ya da geç kazanacağız

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 75 gün geride kalırken, Moskova bugün Kızıl Meydan'da gerçekleşen görkemli bir törenle 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutluyor.

SAVAŞIN NE KADAR SÜRECEĞİNE DAİR DETAY VERMEDİ

Dünyanın gözü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün vereceği mesaja çevrilirken, savaşın durumuna ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Rus lider savaşın ne kadar süreceğine dair detay vermediği konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi;

"Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, Neo-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz."

ZELENSKİ: TOPRAKLARIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kızıl Meydan'dan verdiği mesaja Ukrayna cephesinden de yanıt gecikmedi. Rusya'nın savaşta zafer kazanamayacağı konusundaki ısrarını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin topraklarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.

"ÖZGÜR İNSANLARIMIZA HÜKMEDEBİLECEK HİÇBİR İŞGALCİ YOK"

Zelenski, "Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok. Er ya da geç kazanacağız" dedi. Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, Ukrayna halkını Rusya'dan artan saldırı tehdidi konusunda uyardı.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ SOKAĞA ÇIKIN"

Gaidai, "Bugün düşmandan ne bekleyeceğimizi, ne korkunç bir şey yapabileceklerini bilmiyoruz, bu yüzden lütfen mümkün olduğunca az sokağa çıkın, barınaklarda kalın" dedi.