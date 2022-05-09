Zelenski'den Putin'in Zafer Bayramı çıkışına yanıt: Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok, er ya da geç kazanacağız
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Son dakika! Rusya bugün Kızıl Meydan'da gerçekleşen görkemli törenle 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz" açıklaması geldi. Putin'in törendeki sözlerine Ukrayna cephesinden yanıt gecikmedi. Putin'in savaşta zafer kazanamayacağı konusundaki ısrarını sürdüren Devlet Başkanı Zelenski, "Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok. Er ya da geç kazanacağız" dedi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 75 gün geride kalırken, Moskova bugün Kızıl Meydan'da gerçekleşen görkemli bir törenle 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutluyor.
Dünyanın gözü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün vereceği mesaja çevrilirken, savaşın durumuna ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Rus lider savaşın ne kadar süreceğine dair detay vermediği konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi;
"Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.
Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, Neo-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Savaşmaya da devam edeceğiz."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kızıl Meydan'dan verdiği mesaja Ukrayna cephesinden de yanıt gecikmedi. Rusya'nın savaşta zafer kazanamayacağı konusundaki ısrarını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin topraklarından asla vazgeçmeyeceğini söyledi.
Zelenski, "Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yok. Er ya da geç kazanacağız" dedi. Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, Ukrayna halkını Rusya'dan artan saldırı tehdidi konusunda uyardı.
Gaidai, "Bugün düşmandan ne bekleyeceğimizi, ne korkunç bir şey yapabileceklerini bilmiyoruz, bu yüzden lütfen mümkün olduğunca az sokağa çıkın, barınaklarda kalın" dedi.