Ukrayna'da düşen helikopter faciasından sonra Zelenski'den ilk açıklama: Acı tarif edilemez

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brovary'de bugün yaşanan ve İçişleri Bakanı Monastyrskyi dahil 18 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı. Zelenski, "Bu dakika itibariyle 3 çocuk hayatını kaybetti. Acı tarif edilemez. Helikopter anaokullarından birinin arazisine düştü" açıklamasını yaptı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir helikopter, anaokulunun bahçesine düştü. Kazada Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırski dahil 3'ü çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. Zelenski de hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

"10'U ÇOCUK 25 KİŞİ YARALANDI"

Zelenski mesajında,"Şu anda trajedinin kurbanlarının kesin sayısı belirleniyor. Bunlar arasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrskyi, Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Yuri Lubkovych, yardımcıları ve helikopter ekibi yer alıyor. 10'u çocuk 25 kişi yaralandı.

"ACI TARİF EDİLEMEZ"

Bu dakika itibariyle 3 çocuk hayatını kaybetti. Acı tarif edilemez. Helikopter anaokullarından birinin arazisine düştü. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne, Ukrayna Ulusal Polisi ve diğer yetkili kurumlarla işbirliği içinde olayın tüm koşullarını öğrenmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.