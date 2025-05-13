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Zaharova: Batılı Ülkeler 30 Günlük Ateşkeste Israr Ediyor

Zaharova: Batılı Ülkeler 30 Günlük Ateşkeste Israr Ediyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Ukrayna ordusuna destek olmak için 30 günlük ateşkes talep ettiğini ifade etti. Zaharova, Almanya ve Fransa'nın geçmişte olduğu gibi Ukrayna'ya zaman kazandırmaya çalıştığını belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin, Ukrayna ordusuna 'nefes aldırmak' için 30 günlük ateşkes konusunda ısrar ettiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna'nın, Almanya ve Fransa tarafından savaşa hazırlık konusunda desteklendiğini belirterek,"Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, hiç kimsenin Minsk anlaşmalarını yerine getirmeyi planlamadığını ve Ukrayna'nın Donbas sorununu güçle çözmeye hazırlanırken zaman kazanmak için anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi" dedi. Zaharova, benzer bir durumun yine yaşandığını belirterek, "Şimdi, aynı ülkeler, Ukrayna ordusuna nefes aldırmak ve askeri yeteneklerini geri kazanarak Rusya ile çatışmaya devam etmesi için 30 günlük ateşkes çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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