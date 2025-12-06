AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Uluslararası Toplum Akademisi'nin açılışına katıldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Toplum Akademisi'nin açılışına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya temaslarımız kapsamında Köln'de Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Toplum Akademisi'nin açılışına katıldık. Avrupa'da yetişen gençlerimizin temsil, siyasal katılım, kamu diplomasisi, medya okuryazarlığı ve toplumsal sorumluluk alanlarında yetkinlik kazanmalarını hedefleyen akademinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.