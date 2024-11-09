Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı

İsrail firması ZIM'e ait olduğu iddia edilen konteyner taşıyan bir tırın, İstanbul ve Dilovası limanlarının ardından Derince Limanı'na gelmesi protesto edildi.

İsrail'in Gazze katliamına bir tepki de bugün Derince'de kendini gösterdi. Geçtiğimiz günlerce İstanbul Ambarlı'da protesto edilen tır bugün Derince Limanı'nda protesto edildi. Çok sayıda vatandaş, akşam saatlerinde liman girişinde tırın önünde ve çevresinde toplanarak tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Katil İsrail Derince'den defol" sloganları attı.

TIRIN LİMANA GİRİŞİ ENGELLENDİ

Protesto sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için emniyet güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tırın limana girişi engellendi.