Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezindans'ın mühendislerinden birisi daha tutuklandı. Hatay'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın mühendisi tutuklandı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezindans'ın mühendislerinden birisi daha tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Rönesans Rezidansın mühendisi E.D. tutuklandı. Sitenin müteahhidi ve yapı denetim sorumlusu daha önce tutuklanmıştı.