Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın torunu ile Beyaz Saray'da Amerikan futbolu oynadığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Beyaz Saray'ın "Oval'de kısa bir mola, çünkü o hâlâ büyükbaba" notuyla paylaştığı videoda, 79 yaşındaki Trump'ın yürüyüşü dikkat çekti.

  • Donald Trump'ın yürüyüşünde dengesizlik ve sendelemeler gözlemlendi.
  • Trump'ın doktoru Sean Barbabella, Trump'ın sağlık durumunun olağanüstü olduğunu belirtti.
  • Trump'ın alt bacaklarında şişlik ve morarmalar olduğu ve damarlarda kan birikmesine neden olan bir rahatsızlığa sahip olduğu duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da torunu ile oynadığı Amerikan futbolu sırasında çekilen görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. 79 yaşındaki Trump'ın yürüyüşündeki bazı dengesizlikler ve sendelemeler, kullanıcılar tarafından sağlık tartışmalarına neden oldu.

Torunuyla keyifli anlar yaşayan Trump'ın, oyun sonrası görevine dönmek üzere yürürken zaman zaman sendelediği ve yan yan yürüdüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, bu yürüyüş biçiminin özellikle nörolojik rahatsızlığı olan yaşlı bireylerde veya felç geçirmiş hastalarda görülebileceğini belirterek tartışma başlattı.

BEYAZ SARAY İDDİALARI REDDEDİYOR

Bu iddialara daha önce de ortaya atılmış Beyaz Saray ise söylentileri reddetmişti.

Trump'ın doktoru Sean Barbabella, "Sağlık durumu olağanüstü, güçlü kardiyovasküler, pulmoner, nörolojik ve fiziksel performans sergiliyor" açıklaması yapmıştı.

Trump'ın alt bacaklarındaki şişlik ve morarmaların ortaya çıkmasından sonra ise yaşlı yetişkinlerde yaygın olarak görülen ve damarlarında kan birikmesine neden olan bir rahatsızlığa sahip olduğunun tespit edildiğiduyurulmuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt,Trump'ın kalp krizi ve felç riskini azaltmak için asprin kullandığını da açıklamıştı.

