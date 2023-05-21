AK Parti'den 2. tur için hummalı çalışma! Yurt dışındaki oy kullanımı rekora gidiyor

28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanma süreci başladı.

"DİĞER KURUM VE KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Ak Parti'nin yurt dışı seçim kampanyasını ise AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi yürütüyor. Yapılan açıklamada, "UİD teşkilatı ise dünya üzerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve misyonunun bayraktarlığını yapıyor. Her iki kurum da aynı kadrolardan ve gönüldaşlarından oluşuyor. AK Parti veya Cumhurbaşkanımız namına yurtdışında çalıştığını iddia eden diğer kurum ve kişilere itibar etmeyiniz." denildi.

"MİLLİ SEFERBERLİK İLAN ETMİŞ GÖNÜLDAŞLARIN BAŞARISIDIR"

Açıklamanın devamında, şu ifadeler yer aldı: "Yurtdışında bugüne kadar daha önce görülmemiş sonuçlar elde ettik, çeşitli bölgelerde rekor oy oranlarına şahit olduk. Bu başarı şüphesiz AK Parti Yurtdışı SKM Başkanı sn. Muhammed Fatih Toprak'ın ve UİD Genel Başkanı sn. Köksal Kuş'un koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu sandıkları bir an olsun terk etmeyen kıymetli görevlilerin ve milli seferberlik ilan etmiş tüm gönüldaşların başarısıdır."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023