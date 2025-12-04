Haberler

Yüreklerin ağızlara geldiği an! Küçük çocuk emekleyerek otobana çıktı

Çin'de henüz yürümeye başlamamış bir bebeğin emekleyerek yoğun bir otoyola çıkması, bölgede panik yarattı. Bebeği fark eden bir sürücü, ani bir refleksle durup çocuğu kurtardı. Olayın görüntüleri sosyal medyada viral oldu ve sürücü, kahraman ilan edildi. Yerel polis, bebeğin nasıl sokağa çıktığını araştırdığını ve aile hakkında ihmalkârlık nedeniyle soruşturma başlattığını açıkladı. Olay, ülkede küçük çocukların güvenliği konusunda yeniden tartışma başlattı.

Çin'de yüreklere korku salan bir olay yaşandı. Henüz yürümeye bile başlamamış bir bebeğin emekleyerek yoğun bir otoyola çıkması, bölgede kısa süreli panik yarattı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan anlarda, trafiğin hızlı aktığı şeride doğru ilerleyen bebeği fark eden bir sürücünün ani bir refleksle durup koşarak çocuğu kurtardığı görüldü.

Olay, ülkenin güneyinde bulunan bir şehirde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre bebek, evinin bulunduğu yerleşim alanından bilinmeyen bir şekilde çıkarak otoyola yöneldi. Bebek, araçların saniyeler içinde hızla geçtiği noktaya yalnızca birkaç metre uzaklıktayken, olay yerinden geçmekte olan bir sürücü durumu fark etti. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, büyük bir tehlikeyi önlemek için hızla bebeğe doğru koştu.

Kurtarma anının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Yüz binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Mucize kurtuluş", "Bir saniye daha geç kalsaydı her şey çok farklı olurdu" gibi yorumlar yapıldı.

Yerel polis ekipleri, bebeğin nasıl sokağa çıktığının araştırıldığını ve aile hakkında ihmalkârlık nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sağlık görevlilerinin kontrollerinin ardından bebeğin herhangi bir yara almadığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, ülkede küçük çocukların güvenliği konusunda yeniden tartışma başlatırken, sosyal medya kullanıcıları sürücüyü kahraman ilan etti.

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
