Yunanistan unsurlarınca geri itilen 77 kaçak göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 77 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmen de yakalandı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botta 45 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Kasım'da saat 10.40'ta, Fethiye açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya