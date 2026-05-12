Yunanistan: İyon Denizi'nde bulunan insansız deniz aracı Ukrayna'ya ait

YUNANİSTAN Savunma Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta İyon Denizi'nde bulunan patlayıcı yüklü insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Dendias, toplantıda mevkidaşlarını, geçen hafta İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası sularında balıkçıların bulduğu patlayıcı yüklü insansız deniz aracı (İDA) ile ilgili bilgilendireceğini söyledi. Dendias, "Bunun Ukrayna'ya ait bir İDA olduğundan artık eminiz. İDA'nın buradaki mevcudiyeti seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenliğini etkilemektedir. Bu son derece ciddi bir konudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı