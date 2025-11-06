Haberler

Yunan Generalden Türkiye'ye alçak sözler: Köpek tasmasını koparırsa...

Yunan Generalden Türkiye'ye alçak sözler: Köpek tasmasını koparırsa...
Güncelleme:
Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Konstantinos Floros, Türkiye'ye yönelik skandal sözlerle gündeme geldi. "Komşumuzun köpekleri havlıyor, tasmasını koparırsa kafasına vururuz" diyerek provokatif ifadeler kullanan Floros, "Türkiye bizim düşmanımız. Onlarla yüzleşecek ordumuz, gücümüz yok " sözleriyle Yunan ordusunun yetersizliğini de itiraf etti.

Yunanistan eski Genelkurmay Başkanı olan emekli Orgeneral Konstantinos Floros, ülkesinde katıldığı bir canlı yayın programında Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Floros'un açıklamaları, Atina'da Türk korkusunun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNİ HEDEF ALDI

Türk-Yunan ilişkileri, Yunan savunma sanayii ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki savaşların bölgeye etkileri gibi konuların gündeme geldiği yayında Türkiye'yi hedef alan Floros, " Türkiye'nin hak iddiaları azalmadı. Devletlerin savaşarak elde ettiklerini, savaşmadan almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Floros, Türkiye'ye kin kustu

SKANDAL SÖZLER: KÖPEK TASMASINI KOPARIRSA...

Floros, Türkiye'ye yönelik sözlerinde daha da ileri giderek küstahça bir üslup takındı. Yunan general, "Komşumuzun köpekleri havlıyor. Eğer köpek tasmasını koparırsa, kafasına bir tane patlatırız; kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp kaçar" diyerek, skandal bir açıklamaya imza attı.

"TÜRKİYE BİZİM DÜŞMANIMIZ, ONLARLA YÜZLEŞECEK GÜCÜMÜZ YOK "

Görevde olduğu döneme de atıfta bulunan Konstantinos Floros, silahlı kuvvetlerin gerektiğinde güç kullanması gerektiğini savundu. "Komutan olarak görevim çerçevesinde bunu uygulamaya çalıştım. Türkiye bizim düşmanımız, Yunanistan için bir tehdit. Onlarla yüzleşecek ordumuz, gücümüz yok " diyen Floros, Türkiye'nin bölgesel etkisinden duyduğu endişeyi de açıkça dile getirdi.

Yunanistan'ın eski Genelkurmay Başkanı Floros, Türkiye'ye kin kustu

SAVUNMA SANAYİ İTİRAFI: GERİDE KALDIK

Yunanistan'ın savunma sanayii konusundaki yetersizliklerini de kabul eden Floros, "Savunma sanayimiz sadece ismen var. Geride kaldık, üretmemiz gerekeni üretemiyoruz, bu yüzden dışarıdan alıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
