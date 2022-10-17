Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Libya Türkiye anlaşmasına provokatif yanıt: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak bir anlaşma

Türkiye'nin Libya ile hidrokarbon anlaşmasına Yunan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias'tan provokatif bir açıklama geldi. Dendias Türkiye'nin Libya ile uluslararası hukuka göre imzaladığı anlaşmayı yok sayarak, ''Akdeniz'de güvenlik ve istikrar için ek riskler oluşturan bir muhtıra" açıklamasında bulundu.

Yunanistan ile Türkiye gerilimi gün geçtikçe artıyor. Yunanistan, Ege'de gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması ve Türk uçaklarına radar kilidi atmasını unutarak Türkiye'yi suçlamaya devam ediyor. Son olarak, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma içinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

''RİSKLERİ ARTIRACAK BİR MUHTIRA''

Geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Libya'nın imzaladığı hidrokarbon anlaşmasına karşılık Dendias, ''sözde anlaşma'' ifadesini kullanırken, ''Akdeniz'de güvenlik ve istikrar için ek riskler oluşturan bir muhtıra'' açıklamalarında bulundu.

''ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN MÜDAHALE ETME HAKKI YOKTUR''

Çavuşoğlu anlaşmayı imzalarken üçüncü ülkelerin müdahale etme yetkisinin olmadığını belirterek, "Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" demişti.