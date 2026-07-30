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Yunanistan'daki yangınlarda 3 itfaiyeci hayatını kaybetti

Yunanistan'daki yangınlarda 3 itfaiyeci hayatını kaybetti
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YUNANİSTAN'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede yaşamını yitiren itfaiyecilerin sayısı 3'e yükseldi.

YUNANİSTAN'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede yaşamını yitiren itfaiyecilerin sayısı 3'e yükseldi.

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki yangında 2 itfaiyecinin hayatını kaybetmesinin ardından, Mora Yarımadası'ndaki yangınında da 1 itfaiyeci yaşamını yitirdi. Dün öğle saatlerinde Girit Adası'ndaki Resmo yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışmalarına toplam 156 itfaiyecinin katıldığı, ekiplere 8 yaya timi, 33 itfaiye aracı ile periyodik olarak havadan müdahale eden 4 helikopter ve 4 uçağın destek verdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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