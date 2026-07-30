Yunanistan'daki yangınlarda 3 itfaiyeci hayatını kaybetti
YUNANİSTAN'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede yaşamını yitiren itfaiyecilerin sayısı 3'e yükseldi.
YUNANİSTAN'da devam eden orman yangınlarıyla mücadelede yaşamını yitiren itfaiyecilerin sayısı 3'e yükseldi.
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki yangında 2 itfaiyecinin hayatını kaybetmesinin ardından, Mora Yarımadası'ndaki yangınında da 1 itfaiyeci yaşamını yitirdi. Dün öğle saatlerinde Girit Adası'ndaki Resmo yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışmalarına toplam 156 itfaiyecinin katıldığı, ekiplere 8 yaya timi, 33 itfaiye aracı ile periyodik olarak havadan müdahale eden 4 helikopter ve 4 uçağın destek verdiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı