Yunanistan hava sahası kapatıldı

Yunanistan hava sahası kapatıldı
Güncelleme:
Yunanistan'da frekans sorunları nedeniyle tüm havaalanları kapatıldı, uçuşlar iptal edildi. İletişim sistemlerinin devre dışı kaldığı ve bazı uçakların yönlendirildiği bildirildi.

Yunanistan'da tüm havaalanlarının frekans sorunları nedeniyle kapatıldığı, uçakların iniş ve kalkışlarının iptal edildiği açıklandı. Yetkililer, iletişim sistemlerinin devre dışı kaldığını ve bazı uçakların Türkiye ile çevre ülkelere yönlendirildiğini duyurdu.

TELSİZ SİSTEMLERİNDE KRİTİK ARIZA

Yunanistan Sivil Havacılık Dairesi (YPA) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez frekans sistemlerindeki teknik bir hata pilotlar ile hava trafik kontrolörleri arasındaki sağlıklı iletişimi kesti. Uçuş emniyetini riske atmamak adına Atina FIR hattı için kapasite kısıtlaması getirilirken, birçok uçak apronda bekletiliyor. Havada olan uçakların ise acil durum frekansları (VHF ve HF) üzerinden takip edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

