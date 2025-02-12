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Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas oldu

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Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan 4'üncü tur oylamada Yeni Demokrasi'nin adayı Konstantinos Tasulas, 160 oy alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi. Tasulas, 13 Mart'ta yemin ederek göreve başlayacak.

Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan 4'üncü tur oylamada, yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas olarak belirlendi. Tasulas, 13 Mart'ta yemin ederek göreve başlayacak. Yunanistan'da görev süresi martta dolacak olan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek isim belli oldu. Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan seçimde Yeni Demokrasi'nin adayı Konstantinos Tasulas, 160 oy olarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

TASULAS 31 MART'TA YEMİN EDECEK

300 sandalye bulunan Yunanistan Parlamentosu'nda 276 milletvekili oy kullanırken, PASOK adayı Tasos Yaniçis 34, SYRIZA adayı Luka Kaçeli 29 ve Zafer Partisi adayı Kostas Kiryaku 14 aldı. Tasulas'ın, 13 Mart'ta yemin etmesi bekleniyor.

Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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