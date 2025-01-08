Yunanistan'da Türk çocuğa alçak saldırı

Yunanistan'da, Türk azınlığın yoğunlukla yaşadığı Gümülcine kentinden gelen bir video infial yarattı.

TÜRK ÇOCUĞA IRKÇI SALDIRI

Yunanca aksanından Türk olduğu anlaşılan 10 yaşlarında bir çocuk, ırkçı bir grup tarafından köşeye sıkıştırılarak korkutuldu. Türk çocuktan, suç örgütü ilan edilen Altın Şafak Partisi'nin eski Sözcüsü Ilias Kasidiaris lehine ırkçı sloganlar atması istendi.

KORKUSU GÖZLERİNE YANSIDI

Kahkahalar atarak çocuğa bağıran ırkçı saldırganlar daha sonrasında ise korkusu gözlerine yansıyan çocuğa hızla olay yerinden uzaklaşmasını söyledi.