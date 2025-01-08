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Yunanistan'da Türk çocuğa alçak saldırı

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Yunanistan'da Türk azınlığın yoğunlukla yaşadığı Gümülcine'de ırkçı bir grup, küçük bir Türk çocuğunu köşeye sıkıştırıp korkutarak ırkçı sloganlar atmaya zorladı.

Yunanistan'da, Türk azınlığın yoğunlukla yaşadığı Gümülcine kentinden gelen bir video infial yarattı.

TÜRK ÇOCUĞA IRKÇI SALDIRI

Yunanca aksanından Türk olduğu anlaşılan 10 yaşlarında bir çocuk, ırkçı bir grup tarafından köşeye sıkıştırılarak korkutuldu. Türk çocuktan, suç örgütü ilan edilen Altın Şafak Partisi'nin eski Sözcüsü Ilias Kasidiaris lehine ırkçı sloganlar atması istendi.

KORKUSU GÖZLERİNE YANSIDI

Kahkahalar atarak çocuğa bağıran ırkçı saldırganlar daha sonrasında ise korkusu gözlerine yansıyan çocuğa hızla olay yerinden uzaklaşmasını söyledi.

Yunanistan'da Türk çocuğa alçak saldırı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yunanistan'da Türk çocuğa alçak saldırı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlperen Kaya:

Bu sirtakiler eceline susamış

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Haber YorumlarıFatih Tasti:

Aq yunaar zorla kasiniyorsunuz ille dik e dikip sevap isletceksiniz farz oldu

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Erdogan umursarmi sanmam.nirmalde cikip uyarmasi lazim ama konu Turk arap degil.

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