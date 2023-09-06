Yunanistan'da orman yangınlarının ardından sel felaketi yaşanıyor

Yunanistan'da dev orman yangınlarının ardından yaşanan sel felaketi sonucunda üç kişi hayatını kaybetti. Başbakan Miçotakis, iklim değişikliğinin felaketin en büyük nedeni olduğunu belirtti.

Stelyo Berberakis

Atina

Yunanistan, 935 bini Meriç Bölgesi'nde olmak üzere 1,5 milyon hektarlık alanın kül olduğu dev orman yangınlarından sonra iki gündür de büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya. Selde üç kişinin öldüğü açıklandı.

Daniel Kasırgası, özellikle Volos kenti ve çevresinde büyük hasara yol açtı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sel felaketinin en büyük nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyledi.

İnsanlığın iklim değişikliğine karşı omuz omuza mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Miçotakis, “Bildiğimiz iklim şartları geride kaldı. Bundan böyle yeni iklim şartlarıyla karşılaşacağız. İklim değişiklikleri gelecekte bu günleri aratacak" dedi.

Meteoroloji uzmanlarına göre Daniel Kasırgası, “Yunanistan coğrafyasında bugüne kadar görülmemiş bir sel felaketine” neden oldu.

Birçok ev ve iş yerini su bastı.

Mahsur kalanlar şişme botlarla kurtarıldı.

Ülkenin orta kesiminde birçok bölgede elektrik ve su kesildi, bazı köprüler ve istinat duvarları yıkıldı, sahiplerinin can havliyle terk ettikleri araçlar, sel sularında sürüklendi.

Bazı bölgelerde su seviyesi 1,5 metreye ulaştı.

Volos, yalnızca 12 saat içinde Eylül ayı ortalamasının 6 katı yağış aldı.

Volos ve Larissa'da birçok kişi, “Hayatımız boyunca böyle bir yağış ve sel felaketi görmedik” dedi.

Yunanistan'da birçok yerleşim merkezi boşaltıldı, bazı bölgelerde turistler daha güvenli yerlere sevk edildi.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde araçlarla trafiğe çıkmak yasaklandı.

Daniel Kasırgası başkent Atina’yı da kısmen etkisi altına aldı.

Atina’nın bazı ana caddeleri sular altında kaldı.

Yunanistan'da arama, kurtarma ve tahliye operasyonları, Yunan İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı tarafından yürütülüyor.