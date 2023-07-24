Yunanistan'da Orman Yangınları: Tahliyeler Devam Ediyor

Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Marmaris yakınlarındaki Rodos adasında tahliye edilenlerin sayısı 19 bine ulaştı. Yunan itfaiyesi, ülkenin batısındaki Korfu adasında ise yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Rodos'taki yangına Türk uçakları da müdahale ediyor. Tüm birimler seferber oldu.

Yunanistan'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Marmaris yakınlarındaki Rodos adasında tahliye edilenlerin sayısı 19 bine ulaştı. Yunan itfaiyesi, ülkenin batısındaki Korfu adasında ise yaklaşık 2 bin 500 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor. Yunan itfaiyesi, dün itibarıyla Rodos adasından tahliye edilenlerin sayısının 19 bine ulaştığını duyurdu. Ülkenin batısında bulunan Korfu adasında da orman yangınları nedeniyle tahliye operasyonları yürütülüyor. Açıklamada, adadan 2 bin 466 kişinin tahliyesinin tamamlandığı ifade edildi.

Ülkede özellik Rodos adasındaki yangınlar nedeniyle Yunan polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra yangına müdahaleye destek için gelen İsrail polisi de mücadeleyi sürdürüyor. Sahil güvenlik ekipleri, Rodos ve Korfu adalarından alınan turist ve yerlileri güvenli bölgelere taşıyor. İsrail Polisi Hava Departmanı, İsrail Yangın ve Kurtarma ve İsrail Savunma Bakanlığı birimleriyle birlikte faaliyet gösteriyor.