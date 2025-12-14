Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis ile birlikte akşam yemeği dönüşünde trafik polislerinin alkol kontrolüne takıldı. Yapılan testte Miçotakis ve bakanın alkollü olmadığı belirlenirken, başbakanın polislerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar Yunan basınında geniş yer aldı.
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, trafik polisleri tarafından alkol kontrolünde durduruldu.
- Alkol kontrolünde Kiryakos Miçotakis ve Michalis Chrysochoidis'in alkollü olmadığı tespit edildi.
- Kontrolün ardından Kiryakos Miçotakis, trafik polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, bir akşam yemeği dönüşünde trafik polisleri tarafından durduruldu.
ALKOLMETREYİ ÜFLETTİLER
Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Kiryakos Miçotakis ve bakanın alkollü olmadığı tespit edildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in alkolmetreyi üflediği ve denetimlere ilişkin polislerden bilgi aldığı öğrenildi.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Kontrolün ardından Kiryakos Miçotakis, trafik polisleriyle kısa süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.
GÖRÜNTÜ GÜNDEM YARATTI
O anlara ait görüntüler Yunanistan basınında geniş yer buldu.