Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, bir akşam yemeği dönüşünde trafik polisleri tarafından durduruldu.

ALKOLMETREYİ ÜFLETTİLER

Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Kiryakos Miçotakis ve bakanın alkollü olmadığı tespit edildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in alkolmetreyi üflediği ve denetimlere ilişkin polislerden bilgi aldığı öğrenildi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Kontrolün ardından Kiryakos Miçotakis, trafik polisleriyle kısa süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM YARATTI

O anlara ait görüntüler Yunanistan basınında geniş yer buldu.