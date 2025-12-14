Haberler

Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler
Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis ile birlikte akşam yemeği dönüşünde trafik polislerinin alkol kontrolüne takıldı. Yapılan testte Miçotakis ve bakanın alkollü olmadığı belirlenirken, başbakanın polislerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar Yunan basınında geniş yer aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, bir akşam yemeği dönüşünde trafik polisleri tarafından durduruldu.

ALKOLMETREYİ ÜFLETTİLER

Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde Kiryakos Miçotakis ve bakanın alkollü olmadığı tespit edildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis'in alkolmetreyi üflediği ve denetimlere ilişkin polislerden bilgi aldığı öğrenildi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Kontrolün ardından Kiryakos Miçotakis, trafik polisleriyle kısa süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM YARATTI

O anlara ait görüntüler Yunanistan basınında geniş yer buldu.

Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Ozkan test:

Medeniyet başka bir olay. Türkiye'de bırakın üfletmeyi konvoyuna el etsin dur diye adamın tüm sülalesini en ücra köşeye sürerler. Yada direk görevden alır bir daha hiçbir yerde çalışamamasını sağlarlar.

CHPsavar:

Türkiye'de alkollü araç kullanacak tek partililer heykelci dinine sahip chp'dir. Bunlara da ölçüm yapmaya kalkarsan bırak sürülmeyi idam ederler. Çünkü bunlar şapkadan yüzlerce kişiyi idam eden zihniyet. Erdoğan, Özal, Erbakan, Menderes ve kısmen Demirel in alkol kullanma ihtimalleri olmadığı için boşuna alkolmetre aparatı ziyan olmasın diye ölçümlerine de gerek yok.

Kadir Tokay:

Türk'ün Türk'ten başka düşmanı olamaz.

savaş günay:

Reklamlara hoşgeldiniz.

Thranduil:

Eğer bunu reklam için yapıyorsa da güzel. Çünkü sendeki tsm tersi bunu reklamdan ziyade küçültücü, aşağılayıcı bulurdu. Kibir tavan yapardı. Sadece o değil onun ailesi yakını da reklam görmezdi bunu.

Marko Apostolidis:

dürüstlük tek sana özgü bir şey galiba? sen hariç diğer insanlar yamuk? norveç prensi hakkında dava açıldı, ailesi polise hiç muhamele etmedi. buda reklam?

Aras Aras:

Bizimkide üflüyor, üfleyip üfleyip insanları uyutuyor ufuruğu anastezi hammadesi içeriyor

By lion:

oda biseymi bizimkilerde bizi üflüyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

